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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Бывший игрок сборной Бразилии Нето — о Тите: «Ты, осёл, который не думает о людях»

10 Декабря 2022 • 09:54 Комментировать (1)
Хорватия
1:1
Бразилия
окончен после пенальти

Экс-игрок сборной Бразилии Нето резко высказался о бывшем главном тренере южноамериканской команды Тите, который покинул свой пост после поражения от Хорватии (1:1, 2:4 — пен) в матче 1/4 финала чемпионата мира.

По мнению Нето, 61-летний наставник должен был доверить право первого удара в серии послематчевых пенальти лидеру команды Неймару. Футболист назвал Тите худшим тренером в истории сборной Бразилии.

«Неймар не бил пенальти! Величайший пенальтист в мире. Ты, осёл, который в итоге получает страну, страдающую страну, где люди платят 300 реалов за футболку. Ты не думаешь о людях», — приводит слова Нето ESPN.

Отметим, что за последние 20 лет сборная Бразилии лишь единожды сумела преодолеть стадию 1/4 финала мундиаля. Случилось это в 2014 году, когда «селесао» потерпели разгромное поражение в полуфинале чемпионата мира от сборной Германии (1:7). 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Неймар Нето Тите
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Комментарии (1)
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NOBODY
10 Декабря 2022 в 10:01
осел если только в том случае, что взял этого придурка из псж вообще в сборную....
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