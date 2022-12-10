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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Неймар может уйти из сборной Бразилии

10 Декабря 2022 • 16:13 Комментировать (1)
Хорватия
1:1
Бразилия
окончен после пенальти

Сборная Бразилии проиграла матч 1/4 финала чемпионата мира в Катаре против команды Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти), вылетев с турнира.

Нападающий «селесао» Неймар рассказал, продолжит ли он карьеру в сборной после ЧМ-2022.

«Остаюсь ли я в сборной? По правде говоря, я не знаю. Наверное, в данный момент неправильно говорить об этом, я сейчас не очень хорошо соображаю.

Поспешу, если скажу, что это конец. Посмотрим, что будет дальше. Двери в сборную я не закрываю, но я и не говорю на сто процентов, что останусь. Я ничего не гарантирую», – сказал Неймар в интервью Globo.com.

Напомним, что Неймар открыл счет в поединке с Хорватией, забив 77-й гол за национальную команду. Нападающий «ПСЖ» догнал по этому показателю Пеле.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Хорватии Неймар
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Комментарии (1)
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Alex1972
10 Декабря 2022 в 16:54
Это пройдёт... Месси помнит такое...
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