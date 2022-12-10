Неймар может уйти из сборной Бразилии

Сборная Бразилии проиграла матч 1/4 финала чемпионата мира в Катаре против команды Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти), вылетев с турнира.

Нападающий «селесао» Неймар рассказал, продолжит ли он карьеру в сборной после ЧМ-2022.

«Остаюсь ли я в сборной? По правде говоря, я не знаю. Наверное, в данный момент неправильно говорить об этом, я сейчас не очень хорошо соображаю.

Поспешу, если скажу, что это конец. Посмотрим, что будет дальше. Двери в сборную я не закрываю, но я и не говорю на сто процентов, что останусь. Я ничего не гарантирую», – сказал Неймар в интервью Globo.com.

Напомним, что Неймар открыл счет в поединке с Хорватией, забив 77-й гол за национальную команду. Нападающий «ПСЖ» догнал по этому показателю Пеле.