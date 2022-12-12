Родриго извинился перед Неймаром за вылет с ЧМ-2022

Форвард бразильской национальной команды Родриго извинился перед Неймаром после вылета с катарского чемпионата мира.

«Прости за всё, и особенно за то, что отложил реализацию твоей мечты. Я очень надеюсь, что ты продолжишь выступать в нашем составе, чтобы мы могли побеждать вместе», — цитирует нападающего мадридского «Реала» ESPN.

Напомним, что Родриго неудачно исполнил первый пенальти в послематчевой серии против Хорватии, что привело к сенсационному вылету «селесао» с мундиаля на стадии 1/4 финала.