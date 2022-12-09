Хорватия в третий раз с 1998 года сыграет в полуфинале ЧМ

Сборная Хорватии вновь добралась до стадии полуфинала чемпионата мира, одолев Бразилию в серии послематчевых пенальти.

Первый выход хорватов в полуфинал датирован 1998 годом (тогда же команда проводила свой дебютный мундиаль), второй – 2018. Как отмечает Opta, за обозначенный период только сборная Германии (четырежды) чаще добиралась до полуфинала. Трижды это делала и Франция, которая уже завтра может догнать немецкую сборную и обойти Хорватию.

Напомним, что в 1998 году хорваты стали третьими, а в 2018 дошли до финала, где уступили Франции.

За путёвку в финал ЧМ-2022 команда Златко Далича поспорит с победителем противостояния Нидерланды – Аргентина.