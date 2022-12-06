Далич объяснил, почему заменил Модрича в экстра-тайме матча с Японией

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич объяснил, почему решил заменить капитана Луку Модрича до серии пенальти. Напомним, полузащитник покинул поле на 99 минуте дополнительного времени.

«Почему я заменил Модрича до серии пенальти? Мы прекрасно видели, к чему всё идёт. Нам нужно было сохранить энергию. Лука был очень вымотан, поэтому его заменили», – сказал Далич на пресс-конференции после матча.

По итогу сборная Хорватии обыграла Японию в серии пенальти, справившись в послематчевом лотереи без Модрича. На стадии четвертьфинала подопечные Далича встретятся со сборной Бразилии.