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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Далич объяснил, почему заменил Модрича в экстра-тайме матча с Японией

06 Декабря 2022 • 12:41 Комментировать
Хорватия
...
Бразилия
1 8.00 X 5.00 2 1.40
09.12 18:00

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич объяснил, почему решил заменить капитана Луку Модрича до серии пенальти. Напомним, полузащитник покинул поле на 99 минуте дополнительного времени.

«Почему я заменил Модрича до серии пенальти? Мы прекрасно видели, к чему всё идёт. Нам нужно было сохранить энергию. Лука был очень вымотан, поэтому его заменили», – сказал Далич на пресс-конференции после матча.

По итогу сборная Хорватии обыграла Японию в серии пенальти, справившись в послематчевом лотереи без Модрича. На стадии четвертьфинала подопечные Далича встретятся со сборной Бразилии.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Хорватии Лука Модрич Златко Далич
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ХОРВАТИЯ БРАЗИЛИЯ
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