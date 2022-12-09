​Ловрен и Модрич – в основе Хорватии на матч с Бразилией

В первом матче 1/4 финала чемпионата мира – 2022 сыграют сборные Хорватии и Бразилии. Рулевой «шашечных» Златко Далич принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Брозович, Модрич, Ковачич, Пашалич, Перишич, Крамарич.

Стартовый свисток в игре Хорватия – Бразилия прозвучит в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции, которую организует портал LiveResult.

Отметим, что победитель этой дуэли в полуфинале мундиаля сыграет с победителем матча Нидерланды – Аргентина.