Родриго высказался о вылете с ЧМ-2022

Нападающий бразильской национальной команды Родриго Гоэс высказался о вылете с катарского чемпионата мира.

«Прошу прощения. Без сомнений, это самый тяжелый момент в карьере, из рая в ад за считанные минуты. Всё произошло именно так, как мне не хотелось. Знаю, что все пройдёт, и даже сейчас я уверен, что вернусь, хоть мне и тяжело подняться. Не знаю как, но я вернусь намного сильнее», — заявил форвард мадридского «Реала» в своих социальных сетях.

Игрок отметил, что текущее поколение бразильской сборной заслуживает большего и выразил надежду на лучшее на следующем мундиале в 2026 году.

Напомним, что Родриго не смог реализовать первый пенальти в серии против Хорватии, которая закончилась сенсационным вылетом «пентакампеонов».