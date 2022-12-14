Бывший главный тренер сборной Бразилии Тите может быстро вернуться к работе.

Специалист покинул свою должность в бразильской национальной команде сразу после вылета в четвертьфинале чемпионата мира от сборной Хорватии (1:1 и 2:4 в серии пенальти). Согласно сведениям O Dia, Тите уже получил пять предложений о работе, причём три из них – от сборных, а ещё два – от европейских клубов. Тем не менее, как известно, 61-летний наставник планирует взять отпуск, поэтому не будет торопиться с возвращением к тренерской деятельности.

Тите занимал пост в сборной Бразилии с лета 2016 года. Ранее он возглавлял множество клубов на родине, а также тренировал коллективы из ОАЭ.