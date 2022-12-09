Неймар забил 77-й гол за сборную и сравнялся с Пеле

В Катаре начались матчи четвертьфиналов чемпионатов мира, сборной Бразилии выпал финалист прошлого чемпионата мира - хорватская сборная. Основное время игры закончилось вничью, но в самом конце первой показанной пятнадцатиминутки Неймар ворвался в штрафную соперника, обыграл голкипера и сумел отправить мяч в ворота Доминика Леваковича.

Как выяснилось, этот гол стал для Неймара вторым на чемпионате мира - и 77-м в матчах за сборную, что позволило ему сравняться с легендарным Пеле. Впервые Неймар сыграл за сборную Бразилии в 2011 году.

Следить за событиями игры между сборными Бразилии и Хорватии в рамках четвертьфинала финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции.