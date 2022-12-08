Анчелотти: «У Винисиуса и Мбаппе есть что-то экстраординарное»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил характеристики Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе. Напомним, эти игроки в нынешнем сезоне могли вместе выступать в составе «королевского клуба», но Мбаппе в мае решил продлить контракт с «ПСЖ» до 2025 года, тем самым отказавшись от трансфера в «Реал» на правах свободного агента.

«У Винисиуса и Мбаппе есть что-то экстраординарное. Тем, кто видел их вживую, трудно поверить, что футболист может быть таким взрывоопасным», – цитирует Анчелотти Diario AS.

Винисиус скоро сыграет за сборную Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира с Хорватией. Франция Мбаппе встретится на этой стадии с Англией.