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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Анчелотти: «У Винисиуса и Мбаппе есть что-то экстраординарное»

08 Декабря 2022 • 14:22 Комментировать
Хорватия
...
Бразилия
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09.12 18:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил характеристики Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе. Напомним, эти игроки в нынешнем сезоне могли вместе выступать в составе «королевского клуба», но Мбаппе в мае решил продлить контракт с «ПСЖ» до 2025 года, тем самым отказавшись от трансфера в «Реал» на правах свободного агента.

«У Винисиуса и Мбаппе есть что-то экстраординарное. Тем, кто видел их вживую, трудно поверить, что футболист может быть таким взрывоопасным», – цитирует Анчелотти Diario AS.

Винисиус скоро сыграет за сборную Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира с Хорватией. Франция Мбаппе встретится на этой стадии с Англией.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Сборная Бразилии ПСЖ Сборная Франции Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор
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ХОРВАТИЯ БРАЗИЛИЯ
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