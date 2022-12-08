Колыванов считает Бразилию фаворитом в матче с Хорватией

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира Хорватия – Бразилия.

Колыванов сказал Rusfootball, что считает бразильцев феноменами, но они слишком уверены в себе, а у хорватов очень организованная и опытная команда. Многое будет зависеть от физического состояния игроков, но бразильцы все-таки являются фаворитами, подытожил эксперт.

Напомним, в 1/8 финала хорваты победили Японию (1:1, 3:1 по пен), а подопечные Тите одолели Южную Корею (4:1).

Четвертьфинальный матч между сборными Хорватии и Бразилии пройдет завтра, 9 декабря, стартовый свисток должен прозвучать в 18:00 по московскому времени.