Игроки «ПСЖ» установили антирекорд чемпионатов мира по нереализованным пенальти

Представители «Пари Сен-Жермен» не лучшим образом исполняют одиннадцатиметровые на мундиале в Катаре.

Сразу три футболиста парижан – Пабло Сарабия, Карлос Солер и Маркиньос – неудачно исполнили свои удары в серии пенальти в матчах плей-офф нынешнего чемпионата мира. По информации Opta, впервые за всю историю турнира трём игрокам одного клуба не удалось реализовать пенальти в рамках одного розыгрыша.

Сарабия и Солер допустили неточность в поединке 1/8 финала против Марокко, что стоило Испании путёвки в следующий раунд, а Маркиньос угодил в штангу в проигранной четвертьфинальной встрече с Хорватией, которую бразильцы проиграли.