Таффарел: «Нынешняя сборная Бразилии напоминает мне чемпионскую команду 1994 года»

Бывший голкипер сборной Бразилии Клаудио Таффарел высказался о силе команды Тите.

«Я вижу, как игроки радуются, когда выходят на поле. В их игре чувствуется нечто искреннее, исходящее изнутри. Команда выглядит спокойной, но сосредоточенной – примерно так же было на чемпионате мира в 1994 году. Очень важно, чтобы Неймар мог играть, ведь его присутствие помогает раскрываться всем остальным», – цитирует TMW чемпиона мира того же 1994 года. В финале мундиаля-1994 бразильцы одолели Италию в серии пенальти.

Нынешняя сборная Бразилии продолжает борьбу за шестым кубком: в 1/8 финала коллектив Тите обыграл Южную Корею (4:1), а в следующей стадии сыграет с Хорватией.