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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Ришарлисон обратился к Сону после победы Бразилии над сборной Южной Кореи в 1/8 финала чемпионата мира

06 Декабря 2022 • 10:25 Комментировать
Бразилия
4:1
Южная Корея
окончен

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон после победы над Южной Кореей (4:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира обратился к своему одноклубнику и капитану азиатской команды Сон ХынМину.

«Знаю, как сильно ты боролся за то, чтобы быть здесь, и поэтому ты герой для своего народа», — написал Ришарлисон в своих социальных сетях.

В четырёх матчах на текущем мундиале Сон сумел отметиться лишь одной результативной передачей.

Напомним, что в четвертьфинале чемпионата мира южноамериканцы сразятся со сборной Хорватии, одолевшей в 1/8 финала турнира команду Японии (1:1, 3:1 — пен). Эта встреча состоится 9 декабря, и начнётся она в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Сборная Бразилии Сборная Южной Кореи Ришарлисон Сон Хынмин
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