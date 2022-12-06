Ришарлисон обратился к Сону после победы Бразилии над сборной Южной Кореи в 1/8 финала чемпионата мира

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон после победы над Южной Кореей (4:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира обратился к своему одноклубнику и капитану азиатской команды Сон ХынМину.

«Знаю, как сильно ты боролся за то, чтобы быть здесь, и поэтому ты герой для своего народа», — написал Ришарлисон в своих социальных сетях.

В четырёх матчах на текущем мундиале Сон сумел отметиться лишь одной результативной передачей.

Напомним, что в четвертьфинале чемпионата мира южноамериканцы сразятся со сборной Хорватии, одолевшей в 1/8 финала турнира команду Японии (1:1, 3:1 — пен). Эта встреча состоится 9 декабря, и начнётся она в 18:00 по московскому времени.