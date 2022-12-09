Самедов назвал фаворита матча Хорватия - Бразилия

Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов высказался о предстоящем противостоянии сборных Хорватии и Бразилии в плей-офф чемпионата мира – 2022.

«Бразильцы сильнее на бумаге и по тому, что я видел. Но тут может быть любой исход. Лично мой фаворит - Бразилия. Мне бы хотелось, чтобы они прошли дальше», - передает слова Александра издание «Спорт-экспресс».

Матч Хорватии против Бразилии состоится в пятницу, 9 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Сильнейший в этой паре станет участником полуфинала, где встретятся с Нидерландами или Аргентиной.