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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Самедов назвал фаворита матча Хорватия - Бразилия

09 Декабря 2022 • 14:46 Комментировать
Хорватия
...
Бразилия
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Через 2 ч. 17 мин.

Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов высказался о предстоящем противостоянии сборных Хорватии и Бразилии в плей-офф чемпионата мира – 2022.

«Бразильцы сильнее на бумаге и по тому, что я видел. Но тут может быть любой исход. Лично мой фаворит - Бразилия. Мне бы хотелось, чтобы они прошли дальше», - передает слова Александра издание «Спорт-экспресс».

Матч Хорватии против Бразилии состоится в пятницу, 9 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Сильнейший в этой паре станет участником полуфинала, где встретятся с Нидерландами или Аргентиной.

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ХОРВАТИЯ БРАЗИЛИЯ
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