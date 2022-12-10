Газзаев высказался о результате матча сборных Хорватии и Бразилии

Бывший наставник столичного ЦСКА и российской национальной команды Валерий Газзаев высказался о выходе сборной Хорватии в полуфинал ЧМ-2022.

«В истории всегда остаётся результат. Хорваты очень строго играли в обороне и поймали момент. Возможно, каждый из игроков хорватской сборной выдал свой лучший матч в карьере. Им трудно соревноваться в мастерстве с бразильцами. Но они дотерпели до серии пенальти, где отлично себя проявил вратарь Ливакович», — заявил знаменитый тренер в интервью «Спорт-Экспрессу». Специалист поздравил «клетчатых» с сенсационным выходом в полуфинал, отдельно отметив своего бывшего подопечного Ивицу Олича.

Напомним, что сборная Хорватии вышла во второй подряд полуфинал чемпионата мира, выбив Бразилию в серии послематчевых пенальти.