Олич заявил, что сборная Хорватии не боится бразильцев

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич поделился ожиданиями от предстоящего матча против Бразилии.

«У нас есть шанс в игре с Бразилией, наш уровень позволят побеждать такие команды. Мы это уже доказали в матчах Лиги наций», — цитирует Олича Bild.

Специалист отметил, что Хорватия не боится бразильцев, необходимо не дать сопернику создать много моментов в первые 30 минут игры.

Матч 1/4 финала чемпионата мира между Хорватией и Бразилией состоится сегодня, 9 декабря, начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией игры можно будет следить на портале LiveResult.