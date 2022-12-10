Кавазашвили прокомментировал вылет сборной Бразилии с ЧМ-2022

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о выступлении Неймара на чемпионате мира - 2022.

«Неймар был очень хорош, но он не Пеле. И вся нынешняя Бразилия — это уже не тот стандарт бразильского качества, к сожалению. Уже нет такого индивидуального мастерства, которое раньше было визитной карточкой бразильцев. А хорваты показали в очередной раз своё трудолюбие и характер. Сыграли качественно и использовали свой опыт, который они нарабатывали ещё на чемпионате мира в России», — приводит слова участника ЧМ-1970 издание Sport24.

По мнению эксперта, вылет «пентакампеонов» стал неожиданностью, но имела место и переоценка бразильской команды. Вратарь считает, что отставка Тите является следствием тактической ошибки после забитого мяча в ворота Хорватии, когда южноамериканцы не смогли сдержать преимущество.

Напомним, что Бразилия прекратила борьбу за чемпионский титул, уступив европейцам в серии послематчевых пенальти.