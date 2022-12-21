Широков: «На мой взгляд, сильнейшая команда этого чемпионата мира — это Бразилия»

Бывший футболист российской сборной Роман Широков назвал лучшую команду катарского чемпионата мира.

«На мой взгляд, сильнейшая команда этого чемпионата мира — это Бразилия. Наголову сильнее всех, это фантастика. Играют компактно, физически готовы хорошо, техническая оснащённость великолепная. Но, как это часто с ними случается, проиграли сами себе — надо реализовывать свои моменты, в игре с Хорватией их было более чем достаточно», — приводит слова экс-хавбека «Зенита», «Спартака» и ЦСКА издание «РБ Спорт».

Также Широков раскритиковал отсутствие креатива в аргентинской команде, отметив, что большинство болело за персональный триумф Лионеля Месси. По его мнению, лишь Месси, Анхель ди Мария и Леандро Паредес были способны созидать в чемпионской команде.

Напомним, что сборная Бразилии неожиданно вылетела с прошедшего мундиаля на четвертьфинальной стадии, уступив Хорватии в серии пенальти. Их принципиальные соперники из Аргентины в третий раз в истории подняли главный трофей мирового футбола, в ярком финале обыграв Францию.