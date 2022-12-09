Ковачич: «Хотим доказать, что тоже играем в отличный футбол»

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич поделился ожиданиями от завтрашней встречи со сборной Бразилии. Хорваты сыграют с «пентакампеоне» в первом четвертьфинальном матче на этом мундиале 9 декабря в 18:00.

«Хотим доказать, что тоже играем в отличный футбол. Нам предстоит тяжёлый матч, соперник силён», - цитрует Ковачича официальный сайт ФИФА.

Он добавил, что в грядущем матче его команде надо быть сплочённой и агрессивной. А сборная Бразилии не слишком довольна, когда команда соперника много владеет мячом и это может привести к успеху. Поэтому «шашечным», по мнению Ковачича, надо навязать сопернику свой стиль игры.