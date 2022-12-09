​В 8 из 9 последних матчей Хорватии в плей-офф крупных турниров был экстра-тайм

Сборные Хорватии и Бразилии не смогли разыграть путёвку в полуфинал чемпионата мира по итогам 90 минут – на табло горит счёт 0:0. «Шашечным» и «селесао» предстоит провести ещё два тайма по 15 минут.

Любопытно, что теперь сразу 8 из 9 последних матчей сборной Хорватии в плей-офф чемпионатов Европы и мира доходили до экстра-тайма. Эта серия началась ещё на Евро-2008. Исключением в этой серии стал финал чемпионата мира – 2018, когда хорваты проиграли Франции со счётом 2:4 в основное время.

Если брать 7 прошедших игр этой серии с экстра-таймами, то в четырёх из них Хорватия выиграла, а ещё в трёх – проиграла.

Следить за матчем Хорватия – Бразилия можно в текстовой трансляции.