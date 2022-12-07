Орлов не верит, что сборная России смогла бы выйти из группы на чемпионате мира в Катаре

Известный российский журналист Геннадий Орлов предположил, как сборная России могла бы выступить на чемпионате мира в Катаре.

Орлов не верит в то, что нашей национальной команде удалось бы выйти из группы. По мнению комментатора, российские футболисты быстро устают и не в состоянии поддерживать такой же высокий темп игры, как большинство команд, участвующих в мундиале.

«Темп, который 90 минут держат команды на чемпионате мира, российские футболисты держать не могут. В сборной России нет ни одной европейской звезды. Поэтому — на что рассчитывать?» — приводит слова Орлова Sport24.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех международных турниров. По этой причине наша национальная сборная имеет право проводить лишь товарищеские встречи. Отметим, что на чемпионате мира, который проводился в 2018 году, сборной России удалось выйти в четвертьфинал.