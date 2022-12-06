Определена третья пара 1/4 финала на чемпионате мира - 2022

Определена третья пара четвертьфиналистов катарского чемпионата мира по футболу. Бразилия сыграет против Хорватии.

Действующие серебряные медалисты встречались с Японией, с трудом пройдя азиатский коллектив. После ничьи в основное время со счётом 1:1 европейской команде потребовались подвиги голкипера Доминика Ливаковича в серии пенальти, которая закончилась со счётом 3:1 в пользу сборной Хорватии.

Бразилия не испытала проблем в своём поединке против Южной Кореи, к перерыву забив четыре мяча в ворота подопечных Паулу Бенту. Во второй половине «пентакампеоны» позволили сопернику отыграть один гол. Отметим, что тренер Тите установил рекорд, использовав всех 26 футболистов из заявки своей команды.

Матч между Хорватией и Бразилией пройдёт в Эр-Райяне в пятницу, 9 декабря.