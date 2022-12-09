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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Адебайор сделал прогноз на матч Хорватия - Бразилия

09 Декабря 2022 • 18:09 Комментировать
Хорватия
0:0
Бразилия
1 8.70 X 4.75 2 1.43
2-й тайм

Экс-футболист лондонского «Арсенала» и мадридского «Реала» Эммануэль Адебайор поделился ожиданиями от поединка ¼ финала чемпионата мира между сборными Хорватии и Бразилии.

«У Бразилии собралась сильная команда с отличными игроками. На то, как они обыграли Корею, было невероятно смотреть. Это будет тяжелая игра для Хорватии. Бразильцы победят», - передает слова Адебайора Metaratings.ru.

Матч Хорватии против Бразилии состоится сегодня, 9 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Сборная, которая победит в этом поединке, сыграет в полуфинале против Аргентины или Нидерландов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Хорватии Эммануэль Адебайор
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ХОРВАТИЯ БРАЗИЛИЯ
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