Адебайор сделал прогноз на матч Хорватия - Бразилия

Экс-футболист лондонского «Арсенала» и мадридского «Реала» Эммануэль Адебайор поделился ожиданиями от поединка ¼ финала чемпионата мира между сборными Хорватии и Бразилии.

«У Бразилии собралась сильная команда с отличными игроками. На то, как они обыграли Корею, было невероятно смотреть. Это будет тяжелая игра для Хорватии. Бразильцы победят», - передает слова Адебайора Metaratings.ru.

Матч Хорватии против Бразилии состоится сегодня, 9 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Сборная, которая победит в этом поединке, сыграет в полуфинале против Аргентины или Нидерландов.