Модрич рассказал, уйдёт ли из сборной Хорватии после ЧМ-2022

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич пока не знает, когда завершит карьеру в национальной команде.

Перед началом турнира 37-летний футболист мадридского «Реала» признавал, что катарский мундиаль станет последним для него в качестве игрока сборной, однако вопрос с чемпионатом Европы – 2024 остаётся открытым: «Я не знаю, останусь ли я в команде до 2024 года. Сейчас я сосредоточен на настоящем, на текущем чемпионате мира, думать о будущем пока рано. Посмотрим, как всё сложится после полуфинала», – цитирует Marca ветерана сборной Хорватии.

В полуфинале хорваты сыграют против победителя матча Аргентина – Нидерланды.