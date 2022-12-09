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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Неймар в шоке, Антони рыдает – реакция бразильцев на вылет с чемпионата мира

09 Декабря 2022 • 20:59 Комментировать (6)
Хорватия
1:1
Бразилия
окончен после пенальти

Сборная Бразилии считалась одним из главных фаворитов чемпионата мира. Тем не менее, на стадии 1/4 финала команда Тите сошла с турнирной дистанции. Бразильцы проиграли Хорватии в серии послематчевых пенальти.

Вылет с чемпионата мира серьёзно ударил по бразильским футболистам. После финального свистка Неймар сел на газон и не выражал эмоций, будучи шокированным результатом. Антони и вовсе начал рыдать, что попало в телеэфир. На лицах многих других бразильских игроков читалось опустошение.

Сборная Бразилии теперь едет домой, а сборная Хорватии в полуфинале чемпионата мира сыграет либо с Нидерландами, либо с Аргентиной.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Неймар Антони
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
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kutty
09 Декабря 2022 в 21:32
...а про Месси - это командный игрок...пусть слачут бразильцы... ну все-таки не 7-1 от Германии..
kutty
09 Декабря 2022 в 21:30
Думаю, что это последний состав Хорватии более-менее победный..
wild cat
09 Декабря 2022 в 21:23
типерь пабиждаит прагматичнай..прадуманай..умнай фуцбол..)) бис суиты, бис дискатэк и пати..с халоднай галавой..)) фсё па взросламу и па мушски..)) када нужна ..можна и газку дабавить тапкай ф пол..))
Alex1972
09 Декабря 2022 в 21:15
Кажется Фред мечтал увидеть в полуфинале слезы Месси... Не увидит... И не важно будет там Месси или нет... Глупый и болтливый пастор...
Roni06
09 Декабря 2022 в 21:12
Это такой кайффф)))))) Фред, мы видим твои слезы )))))
Anatoliy-Kozarenko
09 Декабря 2022 в 21:09
я уверовал, когда попросил Его за Хорватию!..)
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Хорватия Хорватия
Бразилия Бразилия
1
1
8.00 4.80 1.42
Видео
31 мин
Нидерланды Нидерланды
Аргентина Аргентина
0
0
3.50 3.20 2.25
Видео
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