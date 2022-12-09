​Неймар в шоке, Антони рыдает – реакция бразильцев на вылет с чемпионата мира

Сборная Бразилии считалась одним из главных фаворитов чемпионата мира. Тем не менее, на стадии 1/4 финала команда Тите сошла с турнирной дистанции. Бразильцы проиграли Хорватии в серии послематчевых пенальти.

Вылет с чемпионата мира серьёзно ударил по бразильским футболистам. После финального свистка Неймар сел на газон и не выражал эмоций, будучи шокированным результатом. Антони и вовсе начал рыдать, что попало в телеэфир. На лицах многих других бразильских игроков читалось опустошение.

Сборная Бразилии теперь едет домой, а сборная Хорватии в полуфинале чемпионата мира сыграет либо с Нидерландами, либо с Аргентиной.