Кака: «Вы не поверите, но далеко не все в Бразилии болеют за сборную, многие болеют против»

Обладатель «Золотого мяча» в 2007 году, бразилец Кака, заявил, что в Бразилии далеко не все болеют за сборную страны, которая выступает на чемпионате мира. По его словам, Неймар раздражает очень большое количество людей, и это мешает бразильцам по-настоящему отдавать себя болению за сборную.

- В Бразилии много говорят о Неймаре, но в отрицательных тонах. Может, это из-за политики, но бразильцы часто пренебрежительно относятся к своим собственным талантам. Я давно убедился в том, что наших игроков уважают больше за рубежом, нежели в самой Бразилии, - цитирует слова Кака Bein Sport.