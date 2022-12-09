Радченко назвал лучшего игрока сборной Хорватии

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко оценил игру защитника сборной Хорватии Деяна Ловрена на чемпионате мира – 2022.

«Он играет стабильно, в основном составе. Даже капитанскую повязку ему вручают. Пока Ловрен играет нормально, уверенно», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

При этом специалист считает, что лучшим футболистом сборной Хорватии является Лука Модрич, а не Ловрен, ведь именно на хавбеке строится вся игра команды.

Напомним, в 1/8 финала чемпионата мира хорваты оказались сильнее США (3:1). В четвертьфинале турнира подопечные Златко Далича встретятся с Бразилией, матч пройдет сегодня, 9 декабря, начало — в 18:00 по мск.