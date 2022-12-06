Алиссон — о сборной Бразилии: «У нас много по-настоящему высококлассных игроков, как в основе, так и среди запасных»

Вратарь сборной Бразилии Алиссон Бекер высказался о победе над Южной Кореей (4:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира, который сейчас проходит в Катаре.

Голкипер отметил глубину состава южноамериканской команды, в котором запасные футболисты обладают столь же высоким уровнем исполнительского мастерства, что и игроки основы.

«Когда на поле Винисиус, Рафинья и Ришарлисон, а на 70-й минуте выходят Мартинелли и Антони, соперники должны говорить: «Ну что мы можем сделать?» — приводит слова Алиссона официальный сайт ФИФА.

Победа над сборной Южной Кореи позволила «селесао» выйти в четвертьфинал чемпионата мира, где 9 декабря им предстоит встретиться с Хорватией. Начало — в 18:00 по московскому времени.