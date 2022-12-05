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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Все игроки сборной Бразилии сыграли на ЧМ-2022, установив рекорд

05 Декабря 2022 • 23:48 Комментировать
Бразилия
4:1
Южная Корея
окончен

Сборная Бразилии установила уникальный рекорд в рамках катарского чемпионата мира.

Наставник команды Тите использовал каждого из 26 футболистов, вызванных на этот турнир. Последним вышедшим на поле стал третий голкипер Вевертон Перейра, заменивший Алиссона Бекера во второй половине встречи против сборной Южной Кореи в 1/8 финала.

Отметим, что восемь лет назад именно в Бразилии Луи ван Галь сделал подобное со сборной Нидерландов, однако ранее в заявке команды на мундиаль могло быть только 23 футболиста, поэтому можно считать достижение «пентакампеонов» новым рекордом по числу задействованных футболистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии
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