Сборная Южной Кореи красивым голом размочила счёт матча с бразильцами

В эти минуты на чемпионате мира проходит матч 1/8 финала Бразилия - Южная Корея. На 76-й минуте корейцы проучили право подать штрафной на правом фланге. После подачи мяч отскочил к радиусу штрафной, а там на подборе Пайк Сын-Хо вторым касанием мощно пробил в правый верхний угол. И такой удар голкипер бразильцев Алиссон не имел шансов парировать. Счет стал 4:1 в пользу южноамериканцев. 9 декабря, вероятно, именно они сыграют против хорватов.

Кстати, в составе сборной Бразилии в первом тайме отличились Винисиус Жуниор, Неймар, Ришарлисон и Лукс Пакета.

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