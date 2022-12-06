Бенту покинул пост главного тренера сборной Южной Кореи

Главный тренер сборной Южной Кореи Паулу Бенту сразу после матча со сборной Бразилии (1:4) объявил, что покидает свой пост.

53-летний специалист пояснил, что принял это решение ещё в сентябре и в ближайшее время планирует подумать о своём будущем.

«Благодарен игрокам за всё, что они сделали. Я был рад и горд их тренировать», - цитирует Бенту Sky Sports.

Паулу Бенту успешно прошёл со сборной Южной Кореи в плей-офф, выйдя из группы Н. На пути в 1/8 финала корейцы сыграли в нулевую ничью с уругвайцами, проиграли сборной Ганы (2:3), но в решающем матче обыграли соотечественников Бенту из Португалии (2:1) и оставили позади и сборную Уругвая, и сборную Ганы.

Бенту возглавлял сборную Южной Кореи с 2018 года.