Реакция Сона на выход Южной Кореи в плей-офф ЧМ-2022

Главная звезда сборной Южной Кореи Сон Хынмин прокомментировал победу над Португалией в матче третьего тура группового раунда чемпионата мира – 2022. Азиаты выиграли со счетом 2:1, забив решающий мяч в компенсированное время.

«Давно ждал этого момента. Я верил, что у нас получится. У меня не лучшим образом выходило справляться с ролью лидера команды, но мои партнеры прикрыли меня. Благодарен им за это и горжусь ими. Они не сдавались и бежали вперед ради нашей цели», - цитирует нападающего Sky Sports.

В 1/8 финала чемпионата мира – 2022 Южная Корея сыграет против Бразилии. Матч пройдет 5 декабря.