Тьяго Силва стал самым возрастным ассистентом в истории чемпионатов мира

Центральный защитник «Челси» и сборной Бразилии Тьяго Сильва установил рекорд чемпионатов мира по футболу. Как сообщают статистики из Opta, защитник сделал голевую передачу Ришарлисону в возрасте 38 лет и 74 дней. Более возрастного ассистента за всю историю мундиалей зафиксировано не было (статистика ведётся с 1966 года).

Прямо сейчас сборная Бразилии громит соперников из сборной Южной Кореи в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. На табло – 4:0, идёт второй тайм.

Если корейцы не совершат чудо, то в четвертьфинале бразильцев уже ждёт сборная Хорватии, ранее выбившая из турнира команду Японии – 3:1 в серии пенальти.