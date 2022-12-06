Непомнящий: «Бедные корейцы, в первые 30 минут они не знали, что им делать»

Сборная Бразилии за полчаса смела южнокорейцев в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, показав самый сокрушительный футбол за весь чемпионат. Известный российский специалист Валерий Непомнящий, который сотворил сенсацию со сборной Камеруна в 1990 году, считает, что сборная Бразилии является главным фаворитом всего турнира.

Напомним, что бразильцы становились победителями чемпионата мира пять раз.

- Корейцы сыграли на своем уровне, бедные не знали, что делать первые 30 минут, поэтому что бразильцы явные фавориты вообще, по-моему, в этом турнире, - заявил Непомнящий в интервью «КП».