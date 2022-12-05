Винисиус начнёт в старте матч ⅛ финала чемпионата мира против Южной Кореи

Полузащитник мадридского «Реала» Винисиус Жуниор выйдет в стартовом составе сборной Бразилии на матч против Южной Кореи, который состоится в рамках ⅛ финала чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает издание Globo.

По информации источника, в основной обойме команды Тите также появится и другой футболист «Реала» – защитник Эдер Милитао, который сыграет на позиции правого защитника. А вот Родриго, судя по всему, начнёт поединок на скамейке запасных.

Ранее также стало известно, что принять участие в матче с Южной Кореей готов Неймар, который не играл в матчах с Камеруном и Швейцарией из-за травмы, которую получил в первом туре.