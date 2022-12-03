Зико: «Сборная Бразилии может выиграть ЧМ, но с Неймаром сделать это будет проще»

Известный бразильский экс-футболист Зико высказался о шансах команды на заветный трофей.

Бразильцы считаются одними из главных фаворитов чемпионата мира в Катаре. Коллектив Тите стал первым в своей группе, а в 1/8 финала сыграет против Южной Кореи.

«У сборной Бразилии есть все шансы снова выиграть чемпионат мира спустя 20 лет после последнего титула. Будем надеяться, что Неймар вернётся на поле уже в 1/8 финала – он очень хорош сам и делает лучше всех товарищей по команде. Когда Неймар играет, он забирает на себя всё давление, что позволяет остальным чувствовать себя спокойнее. Это очень важно», – отметил Зико, которого цитирует журналист Альфредо Педулла.