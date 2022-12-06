Тите назвал Неймара лидером сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите высоко оценил возвращение Неймара на футбольное поле. Напомним, сегодня звезда «ПСЖ» и бразильской сборной вернулся в стартовый состав пятикратных чемпионов мира после травмы и отметился голом и голевым пасом. Повреждение Неймар получил в матче первого тура против сборной Сербии (2:0).

«Он лидер команды. Все игроки всегда ищут на поле именно его. Каждый футболист нашей команды обладает своими навыками, но Неймар – это центр. Он делает сильнее всех остальных», - цитирует Тите Globo.

После разгрома сборной Южной Кореи бразильцы в четвертьфинале катарского мундиаля встретятся со сборной Хорватии. Встреча состоится 9 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.