Игнатьев: «От сборной Сербии на чемпионате мира ожидал большего»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от выступления Сербии на чемпионате мира, который сейчас проходит в Катаре.

Напомним, что балканская команда не смогла выйти в плей-офф мундиаля, заняв последнее четвёртое место в своей группе, где также выступали сборные Бразилии, Швейцарии и Камеруна.

Специалист признался, что от Сербии на этом турнире он ожидал большего, однако все три матча в её исполнении получились неубедительными.

«Считал, что сербы от матча к матчу начнут прибавлять. Но все три их игры мне показались тяжёлыми, не было экспрессии, живости и скорости у этой команды», — приводит слова Игнатьева Metaratings.

Отметим, что из группы G в 1/8 финала чемпионата мира смогли пробиться команды Бразилии и Швейцарии, которым в первом раунде плей-офф будут противостоять сборные Южной Кореи и Португалии.