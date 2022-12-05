Бышовец рассказал, за счёт чего Южная Корея с Японией способны обыграть Бразилию и Хорватию

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала чемпионата мира, которые состоятся сегодня, 5 декабря.

Напомним, в 18:00 Япония встретится с Хорватией, а в 22:00 в очном поединке сойдутся команды Бразилии и Южной Кореи.

По мнению Бышовца, азиатские сборные способны пройти в четвертьфинал мундиаля, хорошо воспользовавшись недооценкой со стороны их более статусных соперников.

«Думаю, что бразильцы могут недооценить корейцев, так же, как и хорваты японцев. У этих азиатских сборных есть очень хорошая игровая дисциплина и они хорошо выполняют установки тренера», — цитирует Бышовца Metaratings.

Отметим, что победители этих двух противостояний встретятся друг с другом в четвертьфинальной игре мундиаля, которая состоится 9 декабря.