Модрич: «Снимаю шляпу перед Ливаковичем»

Полузащитник национальной сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал победу над командой Японии (1:1, 3:1 пен).

«Мы не можем обойтись без драмы. Счастливы, потому что прошли. Японцы сильно напрягали, они отлично бегают. В серии пенальти Ливи сегодня был великолепен. Во втором тайме мы решили играть выше. Решили делать навесы на Петковича, Будимира, позже подключился Ливайя. Это был сложный, изматывающий матч. Он напоминает мне Россию. Снимаю шляпу перед Ливаковичем, он показал, что он великий вратарь. Кто бы ни был нашим соперником дальше, мы с нетерпением ждём игры. Следующий матч мы проведём лучше. Нам нужно восстановиться», - приводит слова Модрича Index HR.