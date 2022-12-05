Япония четырежды вылетала в 1/8 финала чемпионата мира в XXI веке

Проиграв сборной Хорватии в серии послематчевых пенальти, сборная Японии повторила свой наивысший результат на чемпионатах мира по футболу – 1/8 финала турнира. Притом, в эту стадию мундиаля «самураи» выходили ещё трижды в XXI веке – в 2002, 2010 и 2018 годах. Достичь стадии 1/4 финала мирового первенства японцам пока не по силам.

Напомним, накануне хорваты оказались сильнее японцев в серии послематчевых пенальти – 3:1. Основное и дополнительное время матча завершились со счётом 1:1.

Теперь сборная Хорватии ждёт своих соперников в 1/4 финала мундиаля. С огромной вероятностью это будет сборная Бразилии, которая прямо сейчас громит сборную Южной Кореи – 4:0.