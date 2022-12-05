Бывший защитник «Томи» и национальной сборной Хорватии Хрвое Вейич в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира, в котором хорваты встретятся с Японией.

- Как вам выступление сборной Хорватии на чемпионате мира?

- То, что Хорватия вышла из группы-это уже успех. Ни в коем случае нельзя преуменьшать его. Теперь начинается настоящий чемпионат мира, и мы хотим, как минимум, повторить то, что смогли сделать в 2018 году в России. Шаг за шагом мы можем этого добиться.

- Кто из сборной Хорватии вас удивил?

- Йошко Гвардиол сюрприз для всего мира, но не для меня. Дело в том, что на мой взгляд именно Гвардиол является лучшим защитником чемпионата мира на данный момент, это многих удивляет. Я же давно слежу за ним и вижу его потенциал. Ему всего 20 лет, а он уже готов играть в любом топовом клубе в основном составе.

- Какие ожидания от матча против Японии?

- Конечно, мы хотим победить в этой встрече, но нужно быть осторожным. Сборная Японии уже сумела обыграть Испанию и Германию, сомневаться в её силе не стоит. Она действительно показывает качественный и быстрый футбол. Я считаю, что сборная Хорватии всё равно более сильная команда, но более сильные команды не всегда побеждают, это мы видим и на чемпионате мира в Катаре. Эту победу нам надо заслужить, надеюсь так и получится.

Матч Япония — Хорватия состоится сегодня, 5 декабря. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени. Напомним, что победитель этого противостояния в четвертьфинале мундиаля встретится с победителем пары Бразилия — Южная Корея.