Бышовец: «Япония была ближе к победе, но класс Хорватии не позволил довести игру до победы»

Бывший наставник российской национальной команды Анатолий Бышовец прокомментировал исход встречи Хорватии и Японии в 1/8 финала чемпионата мира - 2022.

«По игре шансы были равны. Обе команды старались остро атаковать. Но надо отдать должное защитникам обеих команд — они сыграли довольно надёжно. У Японии главный козырь — мобильность и скорость. Мне кажется, японцы были даже ближе к победе, но класс Хорватии не позволил им довести игру до победы», — приводит слова экс-форварда сборной СССР издание Sport24.

Специалист отметил, что его удивила уверенность, с которой Златко Далич убрал с игры главных хорватских звёзд, а также рассказал, что Япония на катарском мундиале ему запомнилась своим профессионализмом.

Напомним, что сборная Хорватии прошла в четвертьфинал чемпионата мира - 2022, выиграв в серии пенальти со счётом 3:1 после ничьи 1:1 в основное и дополнительное время.