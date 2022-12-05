Сёмин: «Японцы не выдержали стрессовой ситуации»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал вылет национальной сборной Японии с чемпионата мира – 2022 в Катаре.

Специалист считает, что на футбольном поле и Хорватия, и Япония демонстрировали одинаково качественную и интересную игру. Хорватам по итогу поединка улыбнулась фортуна (1:1, 3:1 пен).

«К сожалению, японцы не выдержали стрессовой ситуации. У них в сборной меньше игроков, которые прошли большие матчи», - цитирует Сёмина «Чемпионат».

Эксперт отметил – команда Японии великолепно проявила себя на турнире в Катаре, в матче с хорватским коллективом от них попросту отвернулась удача.

«Это футбол, так бывает», - добавил Сёмин.