​На чемпионате мира – 2022 впервые дело дошло до серии пенальти

Пятую путёвку в четвертьфинал чемпионата мира - 2022 разыгрывают сборные Японии и Хорватии. Командам не хватило 120 минут для выявления сильнейшего – на табло горят две единицы. Как следствие, японцам и хорватам предстоит определить победителя в серии одиннадцатиметровых ударов.

Отметим, что это первый случай на чемпионате мира – 2022, когда дело дошло до серии пенальти.

Следить за серией одиннадцатиметровых во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на LiveResult.

Команда, которая выиграет эту битву, в 1/4 финала чемпионата мира сыграет с победителем матча Бразилия – Южная Корея.