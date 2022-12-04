Далич: «Японцы сражаются, как самураи»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о предстоящей игре 1/8 финала чемпионата мира против Японии.

Специалист призвал свою команду серьёзно отнестись к этому матчу и не допустить недооценки соперника.

«Японцы сражаются, как самураи, и мы должны ответить в таком же ключе, если хотим победить», — приводит слова Далича пресс-служба сборной Хорватии.

Матч Япония — Хорватия состоится завтра, 5 декабря. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени. Напомним, что победитель этой игры в четвертьфинале мундиаля встретится с триумфатором противостояния Бразилия — Южная Корея.