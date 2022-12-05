​Ловрен – в основе Хорватии на матч с Японией

Пятый билет в четвертьфинал чемпионата мира – 2022 будут разыгрывать сборные Японии и Хорватии. Рулевой «шашечных» Златко Далич принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Баришич, Модрич, Брозович, Ковачич, Крамарич, Петкович, Перишич.

Как видим, защитник питерского «Зенита» Деян Ловрен начнёт игру в стартовом составе.

Матч сборных Японии и Хорватии стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

Победитель этого матча в 1/4 финала чемпионата мира сыграет с победителем дуэли Бразилия – Южная Корея.