Перишич настиг по количеству голов за сборную Хорватии Манджукича, впереди только Шукер

Сборные Японии и Хорватии встречаются между собой в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, обе команды обменялись голами - японцы забили в первом тайме, хорваты - в начале второй половины игры усилиями Ивана Перишича.

Как выяснилось, для Перишича это был уже 33-й гол в составе сборной Хорватии, и он сравнялся по количеству голов с Марио Манджукичем - вместе они делят второе место. А первое занимает знаменитый Давор Шукер - лучший бомбардир чемпионата мира 1998 года забил 45 голов.

Следить за событиями игры между сборными Хорватии и Японии в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.