​Уткин отреагировал на серию пенальти в матче Япония – Хорватия

Матч сборных Японии и Хорватии стал первым на чемпионате мира – 2022, в котором дело дошло до серии одиннадцатиметровых ударов. Финалисты прошлого чемпионата мира, хорваты, взяли верх – их вратарь Доминик Ливакович отразил три удара с «точки».

Короткий комментарий после завершения матча японцев и хорватов дал известный журналист Василий Уткин.

«Ну что, свято место пусто не бывает. Щесны отбыл с чемпионата, появился Ливакович…» - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что Войцех Щесны на чемпионате мира отбивал пенальти в матчах против Саудовской Аравии и Аргентины. Во втором случае поляк взял удар самого Лионеля Месси.